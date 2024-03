Riciclare l’hi tech. Un progetto da 133mila euro

L’Unione Europea destinerà circa 133mila euro all’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo per un progetto di riciclo dei RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche). Il sindaco di Vallefoglia e presidente dell’Unione, Palmiro Ucchielli, ha annunciato che dopo aver inoltrato la richiesta mesi fa, finalmente i Comuni dell’Unione sono stati ammessi rientrando in un progetto di riciclo che vede coinvolte diverse Nazioni come il Portogallo, la Spagna, la Grecia, la Slovenia, la Bosnia, la Bulgaria e Cipro.

Il progetto, in totale, prevede un finanziamento dell’Unione Europea di circa 3.000.000 di euro, di cui 132.800 destinati a favore dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo: questo fondo sarà usato anche dalla Regione Marche, il Parco della Scienza dell’Alentejo del Portogallo, il Ministero della Sostenibilità Spagnolo, il Consorzio Provinciale dei Rifiuti di Malaga, l’Unione degli Enti Bulgari e altri enti. Lo scopo è quello di partire da questi aiuti economici per tenere incontri, eventi, programmi di sensibilizzazione nelle scuole e meeting Internazionali per diffondere i messaggi salienti del progetto.

"L’obiettivo – ha spiegato Ucchielli – è proteggere il pianeta sviluppando una strategia comune per la gestione circolare di apparecchiature elettriche come tv, computer, lavatrici, stampanti ecc. e della plastica".

Lu.Ard.