Rifiuti, Auspici a Mascarin: "Arrogante e irrispettoso"

Sulla gestione dei rifiuti si fa sempre più profonda la frattura all’interno della sinistra fanese. "Rispetto alla proposta di una società di scopo avanzata da ex-sindaci e assessore di Fano, sconcerta la risposta dell’assessore Mascarin" dice Teodosio Auspici di Fano Ribella, già presidente nel 2017 di Aset Holding. "Definire ‘barzelletta’ la proposta - prosegue - evidenzia un approccio chiuso, arrogante e irrispettoso. Quindi o Mascarin ha capito poco della proposta o è in malafede".

Per Auspici "quanto avanzato non significava mettere la discarica di Monteschiantello nelle mani di Mms ma l’esatto contrario. Una società pubblica di scopo nella quale l’apporto di Aset prevedesse la capitalizzazione della discarica, farebbe pendere l’ago della bilancia verso Fano". Sono tanti gli interrogativi di Auspici: "Perché Mascarin ha aperto al privato con la manifestazione di interesse sulla gestione del biodigestore di Barchi tirandosi addossole ire dei comitati di Barchi? Chi c’è dietro, Acea? Acea va bene, Mms no?" E ancora: "Che fine ha fatto quel piano industriale che prevedeva il Biodigestore a Fano e il Tmb a Pesaro?"

ti.pe.