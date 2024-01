Riflettori accesi sugli autori del territorio. Tocca a Massimo Conti con ’Pinky in Vespa’

Un’iniziativa letteraria a tappe per accendere i riflettori sugli autori del territorio. E’ la rassegna ‘Scrittori a Km 0’, organizzata dal Comune di Mondolfo grazie al lavoro della consigliera con delega alla lettura Agnese Fuligni, in collaborazione con CoMeta Biblioteche, che prenderà il via domani alla biblioteca ‘Bernardino Genga’, in Corso della Libertà, alle ore 17 con l’autore Massimo Conti e il suo nuovo romanzo, ‘Pinky in Vespa’, pubblicato nel 2023 dalle edizioni Scatole Parlanti. Un libro che racconta il viaggio, attraverso l’Italia degli anni ’90, di due ragazzi per consegnare una Vespa.