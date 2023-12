Rispunta dalle nebbie anche Bluiett dentro una gara-non-gara

Visconti 5,5. Non una partita brillantissima la sua, anche se ha giocato come al solito con grande generosità: sicuramente uno che non si risparmia: chiude con 3 su 6 da sotto e 1 su 6 da fuori.

Ford 5,5. Ha fatto vedere di peggio l’ala grande. In alcuni momenti ha risposto ‘presente‘. Chiude con 2 su 4 da sotto e 1 su 1 da fuori. Ha solo due rimbalzi all’interno di un confronto dove Pesaro non è esistita.

Tambone 6. Dentro una partita che era una moneta falsa il play-guardia corre sempre all’interno dei suoi binari di rendimento. Chiude con 1 su 8 da due e 1 su 2 da tre.

Cianciarini 7. Tempi e lettura del gioco di un altro livello anche all’interno di un match estremamente difficile per le differenze in campo, sia tecniche che fisiche. Un passo indietro nel tempo, ai periodi delle giovanili, il suo duello con Hackett. Cincia mette dentro, accompagnato da un gesto di stizza, anche il suo primo tiro da 3 punti da quando veste biancorosso. Chiude con 2 su 5 da sotto, 1 su 4 da fuori con 4 su 7 nei liberi ed anche 8 rimbalzi, con 8 assist.

Totè 6,5. Una partita che è andata per lampi con alcuni momenti di grande capacità offensiva ed altri invece contrassegnati da lunghi silenzi. Comunque difficile per lui, visti anche i lunghi della Virtus. Chiude con con 6 su 13 da sotto ma ha 10 buoni rimbalzi.

Bluiett 6. Nella gara delle monete false, spicca dopo una lunga latitanza anche lui. L’ala chiude con 3 su 6 da sotto e 3 su 3 da fuori. Meglio se una gara così la ripete domenica prosssima.

Maretto ng. la buona idea di Buscaglia.

Stazzonelli n.g chiude con 0 su 2 da sotto in 3 minuti, Sti ragazzi li hanno chiesti in A2, ma perché non li hanno dati?

Mazzola 5. La classica giornata no, ma è anche vero che ha dovuto giocare pivot e si era alzato dal letto il giorno prima. Chiude con 1 su 3 da sotto e 0 su 3 dalla distanza.

m.g.