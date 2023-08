Risuona il pianoforte di Gioachino Rossini

Prosegue il Festival Giovane che vede gli allievi dell’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda" protagonisti di una serie di esibizioni. Dopo i Salons Rossini, tocca ai Concerti al Museo, cinque recital voce e pianoforte organizzati al Museo Nazionale Rossini (via Passeri, 72) nella Sala degli Specchi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Si trova qui il pianoforte Pleyel, appartenuto al Maestro e da lui donato – apponendo la firma sul telaio – al suo medico Giacomo D’Ancona per le nozze con Henriette Oulman a Parigi. Primo concerto oggi alle 11 con Michele Galbiati (tenore) e Alberto Comes (basso-baritono) che eseguiranno brani da L’Italiana in Algeri accompagnati al piano da Rubén Sánchez-Vieco.