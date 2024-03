Riusciremo sempre a bere?. Incontro sul nodo siccità

‘Riusciremo sempre a bere? La gestione della risorsa idrica tra fiumi e foreste’. Questo il titolo del dibattito di oggi alle ore 15 nel Salone Nobile di Villa Caprile. Un incontro fissato proprio per celebrare la giornata delle foreste e dell’acqua, in cui, a moderare la conversazione sarà il professore Santolini del Distum o meglio Gruppo di Ricerca Didattica e Ambente-Uniurb. E’ arrivato il momento in cui non dobbiamo dare più per scontato privilegi, usi e tradizioni dei luoghi, organizzazioni politiche e sociali e le espressioni della sensibilità collettiva. Il clima sta rapidamente cambiando e quindi dobbiamo cambiare anche noi, questo sarà il tema principale della giornata. Tanti gli argomenti e i relatori che toccheranno e focalizzeranno la loro discussione su diverse tematiche dal quadro climatico, all’ambiente e risorse idriche e tanto altro. Ai partecipanti, iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, all’ordine degli Architetti e all’ANPE saranno riconosciuti Crediti Formativi Professionali.

Ilenia Baldantoni