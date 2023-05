RivieraBanca, via libera dell’assemblea al bilancio d’esercizio "Crescita significativa per noi ma il tessuto sociale soffre"

Via libera dell’assemblea dei soci di RivieraBanca al bilancio dell’esercizio 2022 nella seduta dei giorni scorsi al teatro della Regina di Cattolica. Un bilancio, dice una nota, "che si concretizza in numeri lusinghieri ma anche di importanti valori che da tempo ispirano l’azione dell’istituto che conta 46 filiali tra le province di Pesaro Urbino, Rimini e Cesena per oltre 100.000 clienti: innovazione, sostenibilità, mutualità, radicamento nel territorio, sostegno a famiglie ed imprese. "La nostra crescita - ha affermato il presidente Fausto Caldari nella foto accanto al direttore generale Gianluca Conti - è certo significativa ma la difficoltà di parte del tessuto sociale ed economico del territorio è in sensibile incremento. Il risparmio, in generale, aumenta, ma le famiglie a basso reddito soffrono e non riescono più a risparmiare".