Rossi a Traversini: "Ho fatto di più io in 3 anni che tu in 10"

Il consigliere regionale Giacomo Rossi risponde all’ex consigliere regionale Pd Gino Traversini sull’idea di convenzione per i cittadini di Cantiano con l’Ospedale di Gubbio.

"Traversini dice di aver avuto l’idea – afferma Giacomo Rossi dei Civici Marche –, ma in 10 anni in cui è stato in carica non l’ha mai attuata, dando la colpa del passaggio dell’Umbria al centrodestra che però è avvenuto solo nel 2019. Nei 9 anni precedenti, quando entrambe le Regioni erano governate dal Pd e lui era Consigliere regionale, cosa ha fatto? Evidentemente nulla. Addirittura parla di sanità e di mobilità passiva quando, insieme al suo partito, è stato artefice dello smantellamento del sistema sanitario e dei presidi ospedalieri dell’entroterra. Ora pretendono che in meno di 3 anni, con la situazione tragica che ci hanno lasciato, risistemiamo con la bacchetta magica 30 anni di danni. Per quanta riguarda quello che io ho fatto in questi mesi basta che lo stesso Traversini apra la mia pagina Facebook, dove aggiorno quotidianamente la mia attività con i piccoli e grandi risultati. Posso per esempio citare la Legge per la Tutela e Valorizzazione del Cavallo del Catria, una delle tante cose che ho fatto e che lui da cantianese e da Presidente della Commissione Agricoltura, in 10 anni, non è riuscito a realizzare".