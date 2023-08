Rubate bici a Fano: Quartiere nel mirino

Una serata da dimenticare, quella di mercoledì, lungo via Fossa di Sant’Orso. Alcune biciclette di valore sono state rubate dal giardino di un’abitazione che costeggia la strada, ad appena cento metri dalla villetta assaltata. Un furto che si aggiunge ad altri precedenti, sempre nella stessa zona. Non è ancora chiaro se ci sia lo zampino del terzetto che ha saccheggiato la villetta, ma i sospetti sono legittimi. Nel vicino bar non si parla d’altro e la gente manifesta molta preoccupazione.

Un vicino di casa della coppia rapinata racconta che, lo scorso anno, durante il pomeriggio mentre era fuori a fare la spesa, i ladri gli hanno ripulito la casa, sebbene avessero rischiato di essere visti dalla gente di passaggio, lungo una strada che di giorno è molto trafficata. Preziosi, contanti, piccoli elettrodomestici. Un danno di migliaia di euro, senza contare i danni alle serrature e agli infissi. Del resto, la zona si presta alle incursioni dei predoni, poiché è scarsamente illuminata e offre vie di fuga molto agevoli. Difatti, percorrendo alcune centinaia di metri, si esce dal centro abitato e si può imboccare la circonvallazione, che conduce alla superstrada e alla vecchia Flaminia.

E’ dunque probabile che i responsabili, sia del furto delle bici che della rapina, abbiano agito in tutta tranquillità per queste ragioni, ma anche perché la zona pare non sia coperta da telecamere di sorveglianza. Anche il bar chiude intorno alle 21 e di sera in giro si vede poca gente. Intanto i residenti sono molto provati dal susseguirsi di furti e rapine e alcuni si stanno attrezzando con impianti di antifurto e inferriate a porte e finestre. Un tempo la zona era una delle più tranquille di Fano, ma la musica purtroppo pare che sia cambiata da qualche anno.

m.d.e.