Rubò dentro le casette. La polizia lo denuncia

Nella notte del 2 gennaio, qualcuno ha rubato il fondo cassa di 5 casette posizionate in piazza del Popolo racimolando un totale di 500 euro in monetine. Si era anche impossessato di una borsa. La squadra mobile ha identificato e denunciato l’autore dei furti. E’ stata perquisita la sua casa con ritrovamento della borsa sottratta, degli strumenti usati per l’effrazione e del monopattino col quale l’uomo si era mosso tra una casetta e l’altra. La polizia parla di "ulteriori accertamenti investigativi". Ma di che tipo, non è stato reso noto.