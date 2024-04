Rugby Non c’è niente da fare per la Fiorini. Lotta fino all’ultimo ma è Badia a vincere

Una Fiorini Pesaro Rugby a tratti imprecisa non riesce ad avere la meglio su una Borsari Badia. I veneti chiudono il match sul 24-31. Un inizio partita lento con i primi 10 minuti che trascorrono senza grandi spunti da entrambe le parti. È Badia a partire in attacco ma si scontra con la difesa giallorossa. Pesaro prende il possesso dell’ovale ma fatica a portare il gioco nella metà campo avversaria. A sbloccare il punteggio è la Fiorini; con una touche sui 22 mt i kiwi impostano il gioco, guadagnano metri con una serie di passaggi che coinvolge tutta la formazione e che termina con Joubert che scarica su Tontini che firma la prima meta della giornata (7-0). Badia reagisce. Con una touche sui 5 mt il Borsari imposta la maul e spinge verso la linea di meta, la difesa pesarese cerca di stoppare il gioco degli avversari ma ad avere la meglio sono i veneti che riescono a segnare la loro prima meta (7-7). Pesaro riparte in attacco e guadagna una mischia a metà campo, Badia ruba il pallone, con un’azione veloce sorpassa la difesa giallorossa e segna la seconda meta (7-14). La Fiorini reagisce (14-14). Badia determinata riporta il gioco nell’area giallorossa guadagnando un calcio di punizione che chiude il primo tempo (14-17). Il secondo tempo inizia con gli ospiti che partono subito in attacco. Pesaro non arretra (21-17). Badia riporta il gioco nella metà campo giallorossa, con una touche sui 10 mt imposta la maul guadagnando terreno. I veneti continuano a pressare la difesa pesarese e segnano la 3° meta (21-24).

b. t.