Ruspe in azione in viale Trieste Abbattuta vecchia colonia in degrado

Un tempo c’era una colonia marina, dove andavano al mare i bambini dell’entroterra. Ma da oltre 50 anni è chiusa perché ai lati sono stati costruiti dei palazzi. Si trovava in viale Trieste 45. Ora è un cumulo di macerie e di inerti perché una ruspa l’ha abbattuta per lasciare spazio alla costruzione di un nuovo palazzo per appartamenti residenziali. Un altro pezzetto di storia della città che scompare dopo l’oblio. Negli ultimi anni, la struttura era stata coperta con dei teli proprio per l’ordinanza anti degrado del Comune che impone di coprire gli edifici che non hanno custodia. L’ex colonia aveva avuto molti passaggi di proprietà per un riutilizzo a fini turistici ma poi ogni velleità si è arenata. Fino a quando è stata acquistata per realizzare un condominio. Le vecchie colonie ancora in piedi seppur abbandonate sono Villa Marina, di proprietà dell’Inps che vorrebbe farci un pensionato per gente facoltosa con tassazione agevolata per gli stranieri e l’ex Cif a Porta Fano dove il degrado è a vista. In vendia da decenni, nessuno lo acquista