Sagra della Bruschetta a San Vito sul Cesano (San Lorenzo): De.C.O. e Animazione

Oggi e domani nel borgo di San Vito sul Cesano (Comune di San Lorenzo in Campo) si terrà la ‘Sagra della Bruschetta’, un prodotto che possiede la De.C.O., la denominazione comunale di origine. L’organizzazione è dell’associazione San Vito Giovani col patrocinio di Comune e dell’Assemblea legislativa delle Marche. Tanta musica, gastronomia e animazione per grandi e bambini nel ricco programma della kermesse. E assoluta protagonista sarà la bruschetta De.C.O., preparata secondo una antica e meticolosa tradizione locale. La festa sarebbe dovuta iniziare già da ieri, ma a causa delle cattive condizioni atmosferiche, il debutto è stato posticipato ad oggi. E il giro in mountain bike in notturna previsto per ieri si terrà domani, con partenza dalle 19. Due percorsi di 20 e 25 chilometri da San Vito a San Lorenzo comprensivi

di degustazioni. Prenotazioni al 339.5426209.