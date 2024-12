Salvatore Fiume, uno “scolaro urbinate“

Una settimana calda questa per l’Accademia Raffaello, che vedrà anche il rinnovo del consiglio direttivo. L’antico ente nato nell’Ottocento con lo scopo primario di custodire la casa natale del Sanzio, nel corso del tempo ha assunto un ruolo di primo piano nel panorama culturale cittadino, organizzando mostre, sostenendo i giovani artisti e gestendo dei ricchi biblioteca e archivio. Si inizia oggi alle ore 11 nella Casa di Raffaello, dove si inaugura la mostra “Fiume Scolaro“, dedicata alle incisioni che Salvatore Fiume realizzò per illustrare la “Secchia rapita“ di Tassoni, pubblicata a Urbino nel 1941 per i tipi della Scuola del Libro; la mostra, a cura di Innocenzo Aliventi e Luigi Bravi, durerà fino a fine gennaio e si inserisce nel solco delle celebrazioni centenarie della Scuola del Libro, che ebbe tra i suoi alunni il celebre pittore Salvatore Fiume, del quale nel 1941 furono utilizzate alcune incisioni per illustrare l’edizione del poema eroicomico di Tassoni stampato all’interno della scuola urbinate.

Domenica, sempre alle ore 11, la casa del Sanzio vedrà invece l’apertura di un “Tributo a Paolo Volponi“, consistente in un riallestimento della donazione di otto maioliche antiche già proprietà di Giovina e Paolo Volponi e nell’esposizione di alcuni libri della biblioteca con dediche e pensieri per Carlo Ceci. "Il gesto degli uomini di cultura di donarsi libri a vicenda – spiega il presidente Luigi Bravi – entra qui nella dinamica di un rapporto di amicizia, affetto e stima durati tutto il tempo possibile. Sono testi non sempre brevi che parlano di un’epoca e una città, talvolta con un velo di ironia. Con questo semplice tributo l’Accademia Raffaello ricorda il centenario della nascita di Volponi, che fu anche un socio". Nel mezzo, sabato 14 è convocata l’assemblea generale dei soci che vedrà le elezioni delle cariche sociali per il triennio 2025-2027. A meno di soprese, Bravi dovrebbe venire confermato per un quarto mandato.

gio. vol.