Salvatore Sassu, un maestro che non si dimentica

Bel successo per l’evento dedicato al maestro Salvatore Sassu nella Sala dei Marmi del Conservatorio Rossini, con la presentazione del volume di Andrea Zepponi: "Salvatore Sassu - Baritono e Maestro di Canto" (My Monkey Edizioni) ora nelle principali Librerie della città. In qualità di relatori sono intervenuti il maestro Ubaldo Fabbri, il soprano Wilma Vernocchi e l’autore, con l’ottima presentazione del professor Giuliano Nardelli.

Un momento di grande commozione umana e artistica alla presenza anche di numerosi allievi che ne hanno tracciato un ritratto personale ed affettuoso. In serata, nel Salone Nobile Pallerini di Palazzo Gradari, si è svolto invece, il concerto in onore del Maestro. Interpreti, i soprani Monica Boschetti ed Angelica Battaglia, i mezzosoprani Francesca Sassu e Norina Angelini, i tenori Alessandro Moccia e Calin Miron e il baritono Andrea Pistolesi, accompagnati al pianoforte dal maestro Fabrizio Di Muro e Riccardo Maria Ricci. È intervenuto anche il Maestro all’oboe Vincenzo Marinucci, grande virtuoso.

Un concerto di grande pregio, all’insegna del belcanto, nel ricordo di un docente e baritono tanto amato. Un ringraziamento è andato al sindaco Andrea Biancani e al vicesindaco Daniele Vimini, al direttore del Conservatorio Rossini, Fabio Masini, a Franco Terenzi per il prezioso apporto tecnico e alla ditta di Fiorella Dipentima per il pianoforte gentilmente offerto.