Salvini va in spiaggia. Promesse sulla Bolkestein: "Lotto per chi ha investito"

Arretramento della ferrovia e Guinza. Matteo Salvini, vicepremier e segretario nazionale Lega, ieri a Pesaro per presentare all’hotel Charlie il suo libro "Controvento", ha esordito aggiornando circa duecento persone presenti riguardo le progettazioni di competenza del Ministero delle Infrastrutture di cui è ministro. "Le Ferrovie stanno lavorando per portare l’alta velocità sulla dorsale Adriatica – ha confermato Salvini –: ci sono diverse ipotesi progettuali. Ho dato il mandato perché si lavori insieme ai territori. Lo dico perché sono al corrente delle polemiche nelle Marche tra sindaci. Penso sia un intervento fondamentale, per quanto costoso, ma assolutamente doveroso. Dopo anni di chiacchiere, ho chiesto ai tecnici delle Ferrovie di lavorare sui progetti di arretramento della ferrovia e dell’alta velocità, che deve essere garantito per tutte le Marche. Fra qualche giorno, verrano assegnati i lavori per la galleria della Guinza. Comunque, grazie di essere qui: nonostante la tappa del Giro d’Italia". Il ministro Salvini è talmente consapevole di quanto siano difficili i collegamenti verso le Marche che a Pesaro ieri è arrivato per tempo: alle 14, un’ora prima dell’incontro. E’ stato salutato dai docenti di 50 Istituti agrari d’Italia, presenti a Pesaro per i campionati nazionali, organizzati dal Cecchi proprio Charlie. E’stato accompagnato dall’onorevole Mirco Carloni, candidato alle Europee. "Ferrovie ha fatto sapere di aver predisposto un Piano per l’alta velocità nelle Marche: è molto importante perché ci permette di essere agganciati ai grandi hub di trasporto. Da incontri recenti fatti con l’ad di Rfi ci è stato detto che tra poche settimane le Ferrovie saranno pronte con dei piani di fattibilità per finanziare anche nelle Marche l’Alta velocità". Ancora in anticipo sulla presentazione, il vicepremier è andato in spiaggia per fare una telefonata personale, quando tornando ha avuto modo di scambiare due battute con i titolari di Bagni Enrico, preoccupati per la Bolkestein. "Tuteleremo chi ha investito per anni sulle spiagge – ha detto Salvini –. Ho incontrato oggi il titolare di ‘Bagni Enrico’, qui a Pesaro, che mi ha raccontato la storia del nonno. Noi stiamo combattendo, come Lega, per garantire alle imprese familiari, che vivono di quello, la prelazione per poter continuare a lavorare su quella spiaggia".

Arrivato finalmente a presentare il libro ha esordito: "Non è di memorie", strappando un sorriso alla platea. A chi gli ha chiesto un pronostico sulle elezioni, Salvini ha detto: "La Lega? Sarà una sorpresa. A Pesaro non sarà facile, ma a noi piacciono le sfide difficili. Con Lanzi si può".

Solidea Vitali Rosati