San Costanzo, aperta ai bimbi una nuova area giochi

E’ stata inaugurata a San Costanzo una nuova area giochi adiacente al campo sportivo. Il sindaco Filippo Sorcinelli ha aperto la cerimonia ricordando che quest’area é stata pensata dall’amministrazione "perché il divertimento abbia sempre più spazio e possa contrastare l’’attrattiva degli schermi’, considerando che ormai tutti i pediatri ci ricordano quanto sia importante per una sana crescita giocare e relazionarsi".

"Quest’area – ha aggiunto il primo cittadino - é stata pensata come un luogo destinato a crescere e sarà arricchito in futuro da ulteriori giochi e da una adeguata illuminazione; e sarà responsabilità di tutti averne cura. L’evento ha visto la collaborazione di Biblioteche CoMeta e dell’Unione Sportiva San Costanzo che si è occupata della preparazione della zona, della merenda e dei ‘giochi di una volta’ svoltosi per l’occasione inaugurale.

s.fr.