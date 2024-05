San Costanzo conferma Pistarelli

È già tempo di mercato. Partendo dagli allenatori il San Costanzo (Prima categoria) del presidente Fabio Pagnetti ha confermato il trainer Enrico Pistarelli.

Si dividono invece le strade dopo 3 stagioni tra l’Atletico Luceoli Cantiano e mister Enrico Fiorucci. Voci dicono che l’allenatore Giovani Cipolla che nella stagione appena terminata ha guidato la Nuova Real Metauro possa essere il nuovo mister dell’Audax Piobbico, società dove ha giocato come attaccante 27 anni fa. Riguardo i calciatori Luca Montanari (classe 2000) già due stagioni fa capocannoniere della Pergolese nel girone A di Prima categoria con 24 reti (più 1 nei playoff) e che nella stagione appena terminata a metà stagione era passato alla Fermignanese è libero sul mercato. Alberto Gallinetta, classe ’92, non rimarrà a Lunano. Una carriera alle spalle decisamente importante la sua: cresciuto nelle giovanili dell’Inter fino a difendere la porta dell’Under 19 è poi passato al Parma, da qui alla Juventus.

Una stagione in prestito al Cercle Bruges , poi il peregrinare (sempre in prestito) in diverse squadre italiane tra cui il Ravenna per essere poi svincolato dalla società bianconera nel luglio 2018.

Qualche stagione nel campionato interno di San Marino e per due anni alla corte del Lunano. Il Carpegna ha annunciato il rinnovo del contratto con il difensore Stefano Piccini.

Nella foto: Luca Montanari

am.pi.