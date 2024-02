San Costanzo, sul palco c’è ‘Cardio Drama’

Stasera, con inizio alle 21,15, al Teatro della Concordia di San Costanzo, per la 20esima edizione del festival ‘TeatrOltre’ ideato da Amat, andrà in scena ‘Cardio drama’: spettacolo semiserio su un organo perfetto di Chronos3, interpretato da Tomas Leardini. Il lavoro, applaudito in tutta Italia per la sua capacità di divertire e far riflettere, è stato definito dalla stampa al suo debutto "un gioiello di rara bellezza, capace di incrinare le nostre certezze e mettere a nudo le nostre debolezze". "Chi ha voglia di parlare di malattie?", si domanda la compagnia nelle note allo spettacolo. "Nessuno – prosegue -; finché non succede, meglio non pensarci. O no? Questa storia è ambientata proprio in ospedale. La vita si svolge anche lì, e allora perché non raccontarla? Tre personaggi abitano l’ospedale, lo subiscono, lo rivelano". "Scritto da Giulia Lombezzi insieme al cardiologo Claudio Cuccia – aggiunge la presentazione -, questa storia vuole narrare e rivoluzionare il rapporto fra medici e pazienti, fra eretti e distesi, fra cuore e cervello e, soprattutto, fra malattia e malato, che mai, ma proprio mai, dovrebbero essere confusi". Per informazioni sullo spettacolo ci si può rivolgere agli uffici di Pesaro di Amat chiamando lo 0721.849053 o scrivendo a reteteatripu@amat.marche.it; oppure allo Iat di San Costanzo componendo i numeri 340.0796684 e 348.5235878. Biglietti anche online su vivaticket.

s.fr.