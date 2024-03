San Decenzio: da metà aprile sosta col disco orario

Di martedì la sosta nel parcheggio di San Decenzio, via Mirabelli, lato cimitero, sarà temporizzata: esclusivamente nei giorni di mercato, dalle ore 9 alle ore 13, la sosta sarà con il disco orario, per consentire un ricambio almeno ogni due ore. Negli altri giorni continuerà ad essere libera ad oltranza. "Il nuovo parcheggio da oltre 200 posti, in via Mirabelli, è stato realizzato anche per dare un servizio, durante il mercato settimanale alla cittadinanza. Con l’ordinanza appena pubblicata daremo atto a quell’indirizzo: la novità entrerà in vigore da metà aprile, ogni martedì". L’istituzione della sosta con disco orario è stata chiesta dagli ambulanti del mercato.

"Il provvedimento si è reso necessario per interrompere abitudini che riducono la disponibilità della sosta a favore di chi vorrebbe parcheggiare accanto al mercato – spiega Belloni –. Per esempio? Nonostante quella non sia un’area camper, tutti i martedì è impegnata da almeno venti mezzi di quel tipo. Il disco orario, valido solo il martedì mattina, dovrebbe poi garantire maggiore turnazione dei tanti pesaresi che scelgono il san Decenzio non per andare al mercato, ma per svolgere commissioni in centro storico".

Non è sbagliato... "Certo, non lo è. Vorrei però ricordare che per gli stessi residenti potrebbe tornare molto più comodo e appetibile sfruttare i parcheggi blu della zona mare. Ricordo che quelli, da sempre, nei giorni di mercato non sono a pagamento. Del resto all’altezza dei parchimetri c’è il cartello che informa i cittadini dell’agevolazione ideata proprio per compensare il fatto che il San Decenzio, parcheggio scambiatore tra i maggiori che abbiamo in città, è occupato da ambulanti e clienti del mercato".

Solidea Vitali Rosati