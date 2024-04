San Lorenzo in Campo, ampliato il cimitero

Sono entrati nella fase conclusiva i lavori di ampliamento del cimitero di San Lorenzo in Campo, che prevedono la realizzazione di 150 nuovi loculi. La notizia arriva dal sindaco Davide Dellonti (foto): "Le opere strutturali sono finite e quelle impiantistiche già approntate. Dopodiché non rimarranno che le finiture esterne. Pertanto, entro l’estate potranno essere consegnate le nuove tombe, che seguono l’allineamento dei precedenti blocchi e sono analoghe anche per la tipologia costruttiva e i materiali". Sui costi il primo cittadino evidenzia: "Il valore dell’opera è di 350mila euro, finanziati tramite la concessione in prevendita di una parte dei loculi (circa 30, ndr) e l’accantonamento annuale di somme destinate a questa finalità effettuato a partire dal 2018. Una modalità che ci ha consentito di coprire economicamente l’intervento senza far ricorso a mutui. E sempre in tema di contenimento dei costi, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, ci tengo a precisare che la progettazione è stata fatta internamente dall’ufficio tecnico comunale, con il lavoro dell’architetto Andrea Storoni, dell’ingegner Luana Valentini e del geometra Anacleto Pierfranceschi, mentre la direzione dei lavori strutturale esterna è stata affidata all’ingegner Fabio Vernarecci". Il costo dei loculi é di 2.450 euro per quelli della prima fila (partendo dal basso), di 3.460 per quelli della seconda e terza fila; di 3.030 per le tombe posizionate in quarta fila e di 2.020 per quelle della quinta. I colombari (per le urne cinerarie) hanno, invece, un prezzo di 990 euro in prima e seconda fila, di 1.100 in terza e quarta e di 880 in quinta e sesta.

s.fr.