San Lorenzo investe 245mila euro sulle strade

Venticinquemila euro di lavori per regolare la regimazione delle acque meteoriche già effettuati e altri 220mila euro di opere, fra sottofondi, asfaltature e sistemazioni di dissesti, che partiranno a breve. L’amministrazione di San Lorenzo in Campo, guidata dal primo cittadino Davide Dellonti e dai suoi colleghi di giunta Luciana Conti (vicesindaco), Alessandro Fontana, Giuliano Bonifazi e Martina Feduzi, ha messo tra i propri obiettivi la sistemazione delle strade comunali e sta procedendo spedita. "Negli ultimi giorni – evidenzia una nota dell’esecutivo – abbiamo terminato una prima tranche di interventi sulle strade comunali e vicinali per regimare le acque piovane, voluti, seguiti e coordinati dall’assessore alla viabilità Giuliano Bonifazi, che hanno riguardato, tra le altre, via Cuppio, via San Severo, via Caprile e via Roncaglia".

Opere importanti e realizzate risparmiando risorse significative, perché "eseguite in economia, con un extra orario degli operai comunali, su progetto dei nostri tecnici e con l’acquisto diretto da parte del Comune dei materiali necessari. Se avessimo affidato i lavori e la progettazione a professionisti esterni avremmo speso all’incirca 40mila euro, invece, in questo modo, l’intervento è costato 25mila, con un risparmio importante per il bilancio dell’Ente, e quindi, per i nostri cittadini". E per una serie di opere appena concluse, ce ne sono altre due, di grande rilevanza, anch’esse riguardanti le strade comunali, che partiranno a breve: "Grazie a 100mila euro di finanziamento ottenuti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e 120mila concessici dalla Regione Marche – riprendono gli amministratori laurentini – andremo a lavorare su via di Campo Arsiccio, dov’è in programma la sistemazione del fondo stradale e un intervento di messa in sicurezza in prossimità di un dissesto; e in via Caprile, dove effettueremo il consolidamento del sottofondo e la successiva asfaltatura del piano viario. A queste si aggiungeranno altre risorse per il nuovo piano asfaltature, oltre a quelle comprese all’interno dei 900mila euro del Pnrr riconosciuteci per il dissesto idrogeologico".

"Un ringraziamento particolare – termina la nota della giunta Dellonti - va ai nostri operai e a tutto il personale dell’ufficio tecnico, composto dall’architetto Storoni, dall’ingegner Valentini, e dai geometri Pierfranceschi e Curzietti".

Sandro Franceschetti