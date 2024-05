Sanità, servizi,. Fano-Grosseto: sindaci in azione

Dopo il ‘Patto di Trasanni’ sui collegamenti della valle del Foglia, un nuovo accordo è stato stretto l’altro ieri a Canavaccio di Urbino. Obiettivo: sinergie del centrosinistra nella Valmetauro. Il candidato sindaco Federico Scaramucci ha ospitato infatti i primi cittadini Emanuele Feduzi di Fermignano, Cristina Belpassi, sindaca di Peglio, Stefano Parri, sindaco di Sant’Angelo in Vado, Marco Ciccolini, sindaco di Urbania (che era in videocollegamento) e Michele Chiarabilli, vicesindaco di Fossombrone. "È stato un incontro – spiega Scaramucci – per gettare le basi del futuro di un intero territorio, finora esistente sulla carta ma nei fatti privo di coesione e di progetti comuni. Serve una strategia territoriale per rallentare e invertire lo spopolamento, migliorare i servizi pubblici, la mobilità ed i rapporti istituzionali. Ma perché le intenzioni non restino sulla carta come già accaduto purtroppo in passato, occorre perseguire degli obiettivi forti, e a Canavaccio è stato ribadito chiaramente, su tre direttrici fondamentali".

Ecco le linee d’azione e gli obiettivi stabiliti. Sanità territoriale e servizi ospedalieri: promuovere con la Regione il ripristino dei livelli del personale medico e sanitario ospedaliero, specialistico territoriale e della medicina di base; favorire politiche urbanistiche e di pianificazione strategica volte ad offrire adeguate sistemazioni abitative al personale sanitario; promuovere con la Regione l’incremento della attività domiciliare legata al grave problema della non autosufficienza; promuovere con la Regione politiche volte a fare da filtro sul territorio per evitare l’intasamento dei pronto soccorso e dei reparti; attivare con la Regione un progetto specifico di telemedicina facendo perno sulla medicina di base e territoriale, ed integrando i servizi ospedalieri; istituire le figure degli infermieri di comunità, con un mezzo a disposizione di tutto il territorio".

"Infrastrutture strategiche viarie e digitali: stimolare la conclusione del progetto e trovare insieme le risorse per l’avvio del lotto 10 della Fano-Grosseto da Gaifa a Bivio Borzaga; rafforzare la transizione digitale, l’innovazione e la riorganizzazione amministrativa per garantire maggiori servizi in rete. Servizi pubblici locali: avviare un processo volto ad un peso maggiore e centrale del pubblico nella gestione del ciclo dei rifiuti e dell’acqua, strategico non solo per le politiche di tutela dell’ambiente e di giustizia sociale ma anche per tutelare l’interesse pubblico".

Gio. Vol.