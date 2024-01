"Sanità, smettiamo di pagare i ’gettonisti’. Assumiamo di più"

Sarà Vania Sciumbata (in foto), segretaria confederale della Cgil provinciale di Pesaro-Urbino, la relatrice dell’iniziativa pubblica dal titolo ‘Lo stato di salute della sanità’, in programma per giovedì sera alle 21 alla biblioteca comunale di Mondavio ‘Sebastiano Dominici’, a San Michele al Fiume. L’organizzazione dell’evento, a ingresso libero, è del gruppo di riflessione politica, sociale ed economica ‘Fuoritempo’, col patrocinio gratuito dell’amministrazione comunale.

In merito ai contenuti dell’incontro una nota dei promotori evidenzia: "Per risolvere le questioni locali è necessario agire a monte. Quali speranze abbiamo di trovare soluzioni se non si cambia il quadro normativo nazionale? Tutto ruota attorno al superamento del tetto di spesa del personale. Abbiamo bisogno che si possa assumere personale e che lo si possa pagare di più. Altrimenti il pubblico non sarà mai appetibile per i professionisti. E’ necessario – concludono gli organizzatori del gruppo ’Fuoritempo’ – superare i tetti imposti dalla legge nazionale: nel rispettare quei limiti la sanità non sta risparmiando; la spesa è maggiore, dando i soldi ai ‘gettonisti’ e al privato convenzionato". Un paradosso che riguarda anche il nostro sistema sanitario regionale.

s.fr.