Sanremo: le Marche al ‘Villaggio del Festival’

Si è svolta ieri mattina a Sanremo la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2024 del Villaggio del Festival, nelle quali le Marche avranno uno spazio, su iniziativa della Camera di Commercio e della Regione. Gli eventi prenderanno vita nella location del Parco di Villa Ormond, al cui interno è situato il Museo del Fiore. Le prime anticipazioni sono emerse durante la conferenza stampa che si è svolta in Comune a Sanremo nella sala degli Specchi alla presenza di Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo al comune ligure; Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio delle Marche; Enrico Lupi, presidente Camera di Commercio della Liguria; Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria, Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche. "Una grande soddisfazione partecipare al nostro più grande evento canoro a livello nazionale e internazionale che porta alla ribalta la bellezza del sistema Italia e ci consente di realizzare un momento di è promozione nuova dei territori – ha detto Sabatini –. Per ognuno dei cinque giorni nei luoghi del Villaggio del Festival ospiteremo iniziative dedicate alle province marchigiane, allietando gli ospiti di questa città nel suo momento più importante e di maggiore visibilità. Siamo accanto in questo alla Regione e alla Camera della Liguria in un promozione congiunta dei nostri territori tanto distanti per collegamenti infrastrutturali quanto affini per tessuto d’impresa e modello economico. Sarà un momento importante per le imprese del comparto accoglienza".