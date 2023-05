"Santa Croce, zero garanzie Vigileremo"

"Per la sanità nelle Marche chi detta la linea: la giunta o i tecnici?". Lo chiede la capogruppo regionale del Movimento 5 stelle Marta Ruggeri che critica l’azione della Regione in merito all’ospedale di Fano: "Ancora fumo sul destino del Santa Croce, anche se il piano socio-sanitario è pronto. Mi spaventa la fumosità delle risposte in tema di sanità pubblica nella provincia di Pesaro Urbino, con particolare riguardo al destino dell’ospedale Santa Croce a Fano".

"Mi chiedo chi detti la linea politica. È la giunta regionale, come dovrebbe essere, oppure certe decisioni seguono percorsi autonomi dettati dai tecnici? Una domanda - prosegue Ruggeri - che a questo punto sorge legittima. Nonostante il piano socio-sanitario sia atteso a giorni in giunta, e subito dopo in Consiglio regionale, non è ancora dato sapere che cosa ne sarà di reparti e servizi ospedalieri: se, come e quando saranno implementati". Rispondendo in aula a un’interrogazione della capogruppo M5s, sottolinea Ruggeri, "l’assessore Filippo Saltamartini ha infatti rinviato tali argomenti alla revisione dell’atto aziendale. Ad oggi non è dunque possibile sapere che cosa succederà. È il dato politico più importante e al tempo stesso più preoccupante. La risposta al mio atto ispettivo ha inoltre escluso ogni ipotesi di spoliazione ai danni del Santa Croce, a cominciare dalla perdita di Gastroenterologia, che innescherebbe un circolo vizioso e l’ulteriore mortificazione dell’ospedale fanese". "Un epilogo da cui hanno messo in guardia, tra gli altri, il sindaco Massimo Seri e l’attuale amministratore apostolico Armando Trasarti. - conclude Ruggeri - M5s vigilerà sul rispetto dell’impegno preso in aula da Saltamartini".