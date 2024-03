Santa Maria dell’Arzilla . Scuola, pronti 452mila euro serviranno a renderla moderna

"Questa primavera partiranno i lavori di efficentamento energetico che miglioreranno la vivibilità e la funzionalità della scuola primaria di Santa Maria Dell’Arzilla". L’annuncio è dell’assessore Riccardo Pozzi, il quale ha portato in giunta il progetto esecutivo da 452mila euro destinati alla scuola “Arca delle Colline”.

La scuola distribuita interamente su un piano, ad eccezione del doppio volume della palestra, è composta da 5 aule (tutte con porta-finestra per accedere all’ampio giardino), un laboratorio multimediale, un atrio per i momenti di socialità e iniziative, una palestra, una biblioteca. "E’ un cantiere di edilizia scolastica – aggiunge Pozzi – e consentirà di risolvere problemi di infiltrazioni e promuovere il risparmio energetico. Nel dettaglio – spiega Pozzi – l’intervento di riqualificazione energetica prevede il completo isolamento delle pareti esterne perimetrali dell’edificio, con la posa a cappotto che garantirà un importante risparmio energetico e un miglior confort termo-igrometrico degli ambienti". E non solo. "E’ previsto il rifacimento della copertura che prevede la sostituzione dell’attuale – continua Pozzi – con un nuovo sistema di smaltimento delle acque piovane. Ci sarà la sostituzione degli infissi con nuovi modelli in PVC e l’isolamento interno dei cassonetti esistenti. In tutti i radiatori verranno applicate valvole a comando termostatico. Prevista anche la riverniciatura dell’edificio, per complessivi 900 metri quadrati di superfici".

L’opera è inserita nel piano di interventi a carico dell’Ati Siram, gestore del servizio “Energia Plus” relativo alla cura degli impianti degli edifici comunali così come previsto nel rinnovo contrattuale. "In generale si tratta di un pacchetto di investimenti – precisa l’assessore - che riguarderanno l’efficientamento soprattutto di scuole e di palestre. Quello della struttura di Santa Maria dell’Arzilla è il primo a partire. E darà completezza alla recente manutenzione svolta dal Comune nella scuola “Arca delle Colline” dall’importo di 143.667 euro. Questo intervento ha permesso, tra l’altro, l’installazione dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione di parte dei serramenti. L’opera di sostituzione si è svolta nel 2023 grazie ai fondi MiTE intercettati dal Comune. "E’ un intervento che contribuisce alla qualità della vita del Quartiere tre".

