Sant’Orso, missione Ancona. Con i Portuali sarà durissima

Nel campionato di Promozione l’ottava giornata del girone di ritorno propone oggi ben sette anticipi. La restante gara tra la capolista Fabriano Cerreto e il Moie Vallesina seconda in classifica, si giocherà domani. Si scende in campo alle ore 15.

Portuali Calcio Ancona – Sant’Orso. Entrambe hanno 40 punti in classifica generale (assieme al Moie) e occupano la seconda piazza. Il mister del S. Orso Pierangelo Fulgini cosi presenta il big match: "Affrontiamo una tra le squadre più forti del campionato". Qui si gioca alle ore 14,30. Arbitro Laura Mancini di Macerata.

Villa San Martino- Pergolese. "Dobbiamo dare continuità ai risultati- commenta alla vigilia del derby il trainer della Pergolese Max Guiducci- e provare a migliorarci fuori casa, incontriamo una squadra che segna svariati gol". Luca Bocci diesse del Villa San Martino dice: "Finalmente torniamo a Villa San Martino, dopo mesi di esilio, sarà un grande stimolo". Arbitro Francesco Uncini di Jesi.

Fermignanese- Gabicce Gradara. Anche questo è un derby importante per la rispettiva classifica. Silvio Cerpolini diesse della Fermignanese cosi presenta il match: "Dopo la pesante sconfitta della settimana scorsa oggi abbiamo la possibilità di riscattare la brutta prestazione". All’appuntamento la squadra del Gabicce Gradara allenata da mister Angelini si presenta rimaneggiata: Grandicelli è squalificato, Morini ha ripreso ad allenarsi dopo il lungo stop, ma al massimo andrà in panchina, Tombari è infortunato e Fattori, il partner al centro della difesa, è febbricitante. Arbitro Daniele Serpentini di Fermo.

Vismara –Castelfrettese. "Una partita importante- osserva alla viglia il diesse del Vismara Luca Carletti- ma non definitiva per le sorti delle due squadre". Si gioca al Tonino Benelli di Pesaro. Arbitro Tommaso Domizi di Macerata.

Atletico Mondolfo Marotta- Biagio Nazzaro. Con una classifica deficitaria (terzultimo) il Mondolfo Marotta non può esimersi dal tentare di cogliere l’intera posta in palio. Di contro la Biagio Nazzaro spera di poter riagganciare un posto nei playoff e quindi non vorrebbe ritornare a casa a mani vuote. "Le ultime prestazioni sono state buone- spiega il diesse del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli- e veniamo da due risultati utili, dobbiamo cercare la vittoria per accorciare sulle altre squadre che ci precedono, la Biagio è una squadra costruita per l’alta classifica ma in questo campionato tutti possono vincere con tutti. Per la gara recuperiamo tutti i giocatori solo Gregorini non sarà disponibile". Arbitro Francesco Lombi di Macerata. Barbara Monserra- Valfoglia. Il Valfoglia con una classifica che guarda verso vorrebbe regalarsi un’altra soddisfazione magari dopo aver fornito una bella prestazione come è riuscita a fare spesso in questo campionato. Arbitro Nicolò Recchia di Ascoli Piceno. Marina Calcio- Osimostazione. Arbitro El Houssine El Mouhsini di Pesaro.

Amedeo Pisciolini