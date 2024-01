Sarà un caso ma i dubbi sul nuovo Usa arrivano da Varese

"Non è vero che la società non comunica – dice il presidente della Vuelle Ario Costa – . Bamforth si è infortunato venerdì nel tardo pomeriggio e il giorno successivo (30 dicembre) abbiamo fatto un comunicato ufficiale così scritto: “La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che Scott Bamforth durante l’allenamento di venerdì 29 dicembre ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra. Il giocatore, che ha già iniziato il programma di recupero, sarà periodicamente monitorato dallo staff sanitario della Società“". Così è, se vi pare. E’ il modo più elegante per chiudere il caso dell’infortunio di Bamforth, che dovrebbe rientrare entro la fine di gennaio, e un contenzioso con la società che non porta da nessuna parte.

La Vuelle avrebbe in realtà bisogno di una velocità maggiore nelle scelte tecnico-tattico. In particolare sulla scelta del nuovo americano. Invece pare che potrebbe complicarsi anche il contratto con la nuova guardia statunitense: il 31enne Keith Hornsby, esterno bianco di 192 centimetri che dopo il College a North Carolina e Louisiana State, è stato ai Texas Legends, in Polonia al Torun, all’Oldenburg in Germania e, nelle ultime due annate, in Francia a Levallois e Nanterre. Quest’anno era in forza al B.C. Rytas Vilnus in Lituania. Keith Hornsby ha fatto nei giorni scorsi un post su Instagram dove dice che ha visto la partita Rytas-Peristeri in TV a causa di un virus. E aggiunge: "Ci vediamo sabato". In realtà il Rytas è stato sconfitto a domicilio dal Peristeri e la partita di ritorno, ad eliminazione diretta, si giocherà giovedì 10 gennaio alle 18.30 in Grecia. Tanto per non eliminare nessuna occasione di confusione da Varese, dove seguono con attenzione ogni problema di Pesaro, arriva una notizia problematica: "Secondo La Prealpina, sarebbe difficile la pista che porta a Keith Hornsby, al momento sotto contratto con il Rytas Vilnius". In aggiunta c’è anche il possibile cambio di allenatore con Giacomo Baioni in pole per sostituire un Maurizio Buscaglia che tenterà il tutto per tutto in un match con tre soli stranieri in campo e un quintetto basato soprattutto sul pacchetto italiani.

Pesaro come al solito non si fa mancare niente. A cominciare dagli ex: "Sono contento di tornare a Pesaro – ha dichiarato Vasilis Charalampopoulos –. Ho ottimi ricordi, sono stato benissimo. Noi vogliamo riscattarci e vogliamo andarci a prendere due punti importanti. Per poter vincere fuori devi essere pronto e cinico". Il suo rendimento è altalenante: "Ogni partita è diversa, dobbiamo essere – conclude – più consistenti, più solidi, avere una maggiore continuità". Sembrano le parole dell’allenatore della Vuelle. O no?

Luigi Luminati