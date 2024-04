Sardara commenta l’addio di Gentile

Domenica non ci sarà Stefano Gentile tra le fila di Sassari: ha lasciato la Sardegna per la Sicilia, approdando a Trapani: "Gentile è stato un giocatore importante, ora il coach farà altre scelte: ha un foglio bianco su cui scrivere - spiega Stefano Sardara, presidente del club -. Buyout? No, abbiamo risolto e basta. Ci siamo confrontati al nostro interno, il coach ha detto di essere sereno e allora lo siamo anche noi. Verrà sostituito? E’ una scelta di Markovic e Pasquini, io ho sempre dato la disponibilità a intervenire qualora vi fosse bisogno. Per la prossima stagione la squadra sarà totalmente da ricostruire, forse è la prima volta che siamo contenti che sia così, abbiamo solo Cappelletti sotto contratto. Abbiamo fatto una stagione horribilis, ero molto preoccupato. Chi fa sport sa che anche squadre costruite per vincere, se si trovano invischiate in situazioni complicate, non sempre hanno i mezzi psicologici per uscirne".