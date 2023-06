Sbanda e finisce contro un albero Ragazza soccorsa in eliambulanza

di Sandro Franceschetti

Per liberarla dalle lamiere contorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e poco dopo un’eliambulanza l’ha trasportata all’ospedale regionale di Ancona. Grave incidente, ieri mattina verso le 6,45 a Villanova di Colli al Metauro, nel quale è stata coinvolta una ragazza 32enne, che per fortuna, nonostante la terribile dinamica del sinistro, non risulta in pericolo di vita.

La giovane, dipendente di una pasticceria e panetteria del posto, per la quale stava effettuando le consuete consegne, mentre transitava in direzione Calcinelli-Montemaggiore sulla provinciale Orcianense in pieno centro abitato a Villanova, ha perso il controllo del suo furgoncino Opel Combo, andando a impattare violentemente contro un grosso albero sul ciglio della strada con la parte anteriore destra e l’intera fiancata del veicolo, che poi si è rovesciato in mezzo all’asfalto sul lato sinistro, quello della conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo. Dal quale l’hanno estratta nei minuti successivi i vigili del fuoco di Fano, arrivati sul posto insieme ai carabinieri della stazione di Colli al Metauro, incaricati dei rilievi; alla polizia locale, agli ordini del sostituto commissario Paolo Boiani, che si è occupata di regolare la viabilità; e al personale del 118, che ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente, verificatosi nel tratto all’altezza del centro civico, dove si trovano anche il bar e l’edicola, ha richiamato in strada decine di persone, spaventate dal rumore dello scontro con l’albero e da quello prodotto subito dopo dal rovesciamento del mezzo sull’asfalto; e poi anche dalla vista del furgoncino, per gran parte ridotto ad un ammasso di lamiere. A ricostruire l’esatta dinamica saranno i carabinieri di Colli guidati dal luogotenente Antonello Pannaccio, ma sembra escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

Per circa due ore e mezza il tratto di Provinciale è stato chiuso al traffico e la circolazione deviata su vie parallele. Nonostante lo stretto riserbo del personale del nosocomio dorico, a far ben sperare sulle condizioni della ragazza contribuisce anche il fatto che è rimasta sempre vigile, pure nell’immediatezza dell’incidente.