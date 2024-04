Sbandieratori da Gubbio: omaggio a Oscar Piattella

Pesaro 2024 onora Oscar Piattella. Oggi alle 11, in piazza del Popolo, è in programma un’esibizione in abiti storici degli Sbandieratori di Gubbio che faranno danzare i vessilli disegnati dal Maestro "che ha segnato la storia artistica del nostro territorio, contribuendo con il suo genio e la sua generosità a farlo diventare Capitale italiana della cultura 2024" sottolinea il vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini. La performance, animerà la piazza con la maestria dei 40 tra sbandieratori, ’chiarine’ e ’tamburi’ dopo la sfilata in costume storico, preceduta dal Gruppo dei Musici e dal loro porta bandiere. Questa esibizione è un numero speciale dedicato a Oscar Piattella, autore delle bandiere che porteranno gli Sbandieratori eugubini. Oscar Piattella, morto lo scorso anno a Urbino, è stato tra i protagonisti del rinnovamento artistico italiano degli anni ’50.