Sbatte contro auto poi si ribalta

Ha perso il controllo della sua Hyundai mentre percorreve la Panoramica San Bartolo, direzione Pesaro, ieri intorno alle 15 e 20. La sua auto è andata a sbattere contro un altra che era parcheggiata i bordi della carreggiata, ribaltandosi.

E’ successo a un 75enne di Pesaro, poi portato in ospedale dall’ambulanza del 118: le sue ferite comunque non sono gravi e l’uomo non è in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale, che ha svolto i rilievi dell’incidente. Ma sul posto è arrivata anche una sqadra dei pompieri di Pesaro (foto) perchè la macchina dell’uomo dopo lo scontro si è ribaltata. Quindi i pompieri hanno dovuto estrarre l’uomo che era imprigionato tra le lamiere. Anche l’altra auto è finita fuori dalla carreggiata dopo l’urto.

Non è chiaro ancora cosa abbia causato la perdita del controllo da parte del 75enne. Verrà probabilmente sentito dagli agenti della polizia locale per la ricostruzione del fatto.