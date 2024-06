Scheda col voto sui social. Il giorno dopo, Santini chiede scusa

Massimiliano Santini chiede scusa e precisa "mai detto di aver pubblicato un fac simile come apparso sulla stampa". Il mea culpa arriva in diretta tv, durante lo speciale sulle elezioni di Rossini Tv, all’indomani della pubblicazione del post sui social in cui raffigura il proprio voto all’interno della cabina elettorale. "Ho passato l’ultimo mese a stressare l’anima a tutti ‘an po’ sbaje’ e alla fine ‘ajo sbajet me’ purtroppo ho commesso un errore, sabato ho fotografato la mia scheda elettorale e domenica, secondo errore, l’ho pubblicata nei social. Chiedo scusa a tutti: questa mattina in questura ho raccontato tutto, ho voluto mettere a verbale tutto quello che è successo e veramente mi dispiace tantissimo. Le persone che mi conoscono sanno benissimo che persona sono, mi dispiace tanto per quello che è successo. Soprattutto chiedo scusa alle forze dell’ordine alla mia lista civica e anche alle altre forze politiche. Ci tengo a precisare una cosa, però. Ho letto delle cose che sono uscite nella stampa che non sono veritiere. Io non ho mai rilasciato nessuna dichiarazione dove ho detto che è stato pubblicato o avevo pubblicato un fac simile, questo non è mai successo. Io mi prendo le mie responsabilità e ho aspettato questa mattina per andare a raccontare i fatti. Non mi resta che ringraziare il mio avvocato Saragoni Lunghi Gherardo. Oggi ci sarà lo scrutinio, incrociamo le dita. Quello che è successo non inciderà minimamente sul voto e vediamo come andrà a finire. Vi abbraccio e chiedo ancora scusa a tutti per l’ennesima volta".

a.m.