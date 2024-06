Schianto, coinvolte sei persone. Auto contro Ducato all’incrocio

Un terribile schianto ieri mattina poco prima delle 8. E’ quello che è avvenuto all’incrocio tra la strada per Montecchio e strada Marrone. Sono rimaste coinvolte un Fiat Ducato e una Opel Mokka. Le persone rimaste coinvolte sono 6, tutte soccorse dal 118 intervenuto sul posto insieme a vigili urbani di Pesaro, carabinieri e vigili del fuoco. L’intervento di questi ultimi, tempestivo, è stato fondamentale per estrarre la persona seduta sul sedile anteriore all’autocarro, al lato passeggero. L’uomo, un operaio di nazionalità albanese, era infatti rimasto incastrato nella portiera che, a causa dell’urto, si è schiacciata facendolo rimanere intrappolato. Il 118 l’ha soccorso con la barella e trasportato con urgenza in ospedale. All’interno del Ducato viaggiavano 4 passeggeri, tutti operai albanesi che si stavano recando al lavoro. A bordo della Opel, invece, c’erano due donne. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno effettuando la ricostruzione della dinamica causata, forse, da una mancata precedenza in prossimità dell’incrocio oppure da una velocità troppo elevata da parte di uno dei veicoli. I vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza i veicoli staccandone la batteria per evitare scoppi e incendi che avrebbero aggravato la situazione.

La polizia locale, inoltre, ha chiuso la strada per consentire di effettuare i rilievi necessari e per l’effettuazione delle operazioni di rimozione dei veicoli nella massima sicurezza. Il ferito più grave, quello che ha richiesto maggiori cure da parte dei sanitari, è il passeggero seduto accanto all’autista del furgone. Agli altri passeggeri le prime cure sono state prestate dai proprietari dell’abitazione a fianco che li hanno fatti sedere su alcune seggiole messe a disposizione e hanno atteso l’arrivo dei soccorsi insieme ai feriti.

a.m.