Schianto sul ponte Metauro tre feriti, nessuno di loro è grave

Violento scontro ieri mattina, intorno alle 8, sul Ponte Metauro lungo la statale Adriatica. L’impatto è avvenuto tra due auto, una delle quali ha ruotato su stessa, ha sbattuto contro il guardrail ed ha perso una ruota. Illesi o quasi seppur impauriti i conducenti, un 68enne di San Costanzo alla guida di una Dacia Duster e un 63enne, anche lui di San Costanzo, e sua figlia 19enne, che erano a bordo di una Opel Crossland. Ancora da accertare le cause dell’incidente che poteva avere conseguenze ancor più drammatiche.

I rilievi di legge per accertare le eventuali responsabilità sono stati affidati agli agenti della polizia locali intervenuti sul posto. Il traffico ha avuto rallentamenti e disagi per consentire agli agenti di effetturare i rilievi e per rimuovere i mezzi coinvolti nel violento scontro sopra il ponte Metauro.