Scocca l’ora del derby. Loreto è ospite del Bramante

Turno infrasettimanale in arrivo: oggi l’Italservice Loreto è "ospite" del Bramante Pesaro per la penultima giornata della prima fase. Match previsto al PalaMegabox di Pesaro, ore 21. I gialloblu hanno già staccato il pass per il Play-In Gold, insieme a Matelica, Recanati, Ozzano e Porto Recanati. Bramante e Roseto si stanno contendendo l’ultimo posto disponibile. Le prime sei classificate del girone E di Serie B Interregionale, quello in cui milita l’Italservice, si incroceranno con le prime sei classificate del girone F, il raggruppamento laziale. Da queste 12 squadre, in 8 andranno a comporre il tabellone finale che mette in palio l’unico balzo in B Nazionale

Sul derby: "Ci aspetta un derby difficile - dice il giocatore del Loreto Lucio Delfino -, poiché essendo così vicini alla prossima fase, ci sono molte più cose in gioco. Il Bramante ha dimostrato ancora una volta di essere al livello delle migliori squadre della competizione. Personalmente, giocando contro la mia ex squadra, è una partita che suscita molte emozioni, dato il mio affetto per la gente che compone la società e tutto quello che abbiamo vissuto insieme. È chiaro che è una partita speciale, ma il mio approccio è sempre lo stesso: essere pronto a fare tutto il necessario per vincere". Sul futuro: "Credo che abbiamo una grande opportunità di iniziare la seconda fase molto ben posizionati. Sicuramente è importante da dove si parte, ma al tempo stesso penso che la nostra attenzione non debba distogliersi dal lavoro settimanale, continuare a crescere come squadra e trovare diverse soluzioni per mostrare il nostro miglior livello, quello che siamo convinti di poter raggiungere nel momento più importante della stagione". Il Bramante è in un buon momento, quindi si prospetta una sfida infuocata.

b.t.