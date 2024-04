Scocca l’ora del derby tra Valfoglia e GabicceGradara

Oggi in Promozione si giocano le restanti quattro partite valevoli per la tredicesima giornata del girone di ritorno, in campo quattro provinciali e due (Valfoglia-Gabicce Gabicce), si incontreranno tra loro per un derby di sicuro interesse.

Valfoglia- Gabicce Gradara. Con la sconfitta di Sant’Orso ed il colpaccio della Castelfrettese sul campo dei Portuali, la lotta salvezza del Gabicce Gradara si è molto complicata. "Il Valfoglia è una squadra molto forte- osserva alla viglia del match l’allenatore del Gabicce Capobianco- ha l’animo spensierato e dunque sta meglio di noi, ha la testa libera. È sotto il profilo caratteriale che dobbiamo fare di più perché le qualità tecniche da sole non bastano. Si pagano mentalmente le scorie di una stagione turbolenta, è come quando non hai più la febbre ma rimani debole per i postumi della malattia. Dobbiamo rialzarci subito, trovare la chiave giusta per svoltare. Ne abbiamo le possibilità e i miei giocatori ne devono essere consapevoli e cercare una reazione d’orgoglio. Il Gabicce Gradara deve dare di più sotto il profilo dell’umiltà, del sacrificio, della voglia di lottare, dell’applicazione. Dobbiamo avere l’ossessione - e sottolineo il termine ossessione - di fare risultato. Non avrò a disposizione Grandicelli, Costantini per infortunio e lo squalificato Gabrielli". Si gioca alle ore 16 al Comunale di Rio Salso, arbitra Amir Bardi di Macerata.

Pergolese- Osimo Stazione. La Pergolese con tre punti potrebbe avvicinarsi ai playoff e soprattutto dare un’altra soddisfazione al proprio pubblico. L’Osimo Stazione dal canto suo non può ritornare a casa a mani vuote perché si trova in zona playout e dopo quella di oggi mancheranno sono due giornate alla fine del campionato. Qui si anticipa di un’ora. Si gioca al Comunale ‘Stefanelli’ di Pergola alle ore 15 e dirige la gara l’arbitro Alessandro Ulisse di Macerata.

Fabriano Cerreto- Fermignanese. La capolista ospita il team di mister Simone Pazzaglia che se vuol sperare di inserirsi nei playoff dovrà cercare di riportare a casa il risultato pieno. Di certo sarà una gara senza esclusione di colpi. Si gioca al Comunale ‘M. Aghetoni’ di Fabriano alle ore 16. Arbitra Mirko Ciccioli di Fermo.

Biagio Nazzaro- Portuali Calcio Ancona. I padroni di casa sono in zona playoff e vorrebbero rimanerci , gli ospiti sono secondi e vorrebbero consolidare la posizione. Altro match di sicuro interesse calcistico. Si gioca al comunale di Chiaravalle alle ore 16. Arbitra Francesco Tasso di Macerata.

Amedeo Pisciolini