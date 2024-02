Sconfitta amara per l'Italservice Pesaro contro il Sandro Abate, Avellino trascina i campani alla vittoria

Sandro Abate

5

Italservice Pesaro

1

(1-0 p.t.)

SANDRO ABATE: Parisi, Avellino, Arillo, Wilde, Ugherani, Galletto, Vitiello, Etzi, Gui, Abate, Di Luccio, Hozjan. All. Basile.

ITALSERVICE PESARO: Tonidandel, Putano, Ferreira, Schiochet, Barichello, Luberto, Petrucci, Caruso, Vavà, Belloni, Juan Fran, D’Ambrosio. All. Scarpitti.

Marcatori: 17’47’’ p.t. Arillo (S), 1’25’’ s.t. Avellino (S), 2’57’’ Gui (S), 7’36’’ Galletto (S), 9’07’’ Arillo (S), 17’23’’ Schiochet (I). Ammoniti: Avellino (S), Andrè (I), Caruso (I), Hozjan (S), Gui (S).

Arbitri: Andrea Saggese (Rovereto), Fabio Maria Malandra (Avezzano). Crono: Emilio Romano (Nola).

La partita valida per la corsa per un posto nella griglia playoff va al Sandro Abate. C’erano tante aspettative, ma la sfida tra le due parigrado è andata ai campani, capaci di sfruttare tutti gli errori dei pesaresi. Un primo tempo magari più equilibrato, terminato con i padroni di casa avanti di un solo gol. Ma è nella ripresa che si consuma la débâcle dei rossiniani. "E’ stata una partita a senso unico", commenta così il direttore generale dei biancorossi Nicola Munzi. Uno stop un po’ inaspettato, dato che gli uomini di mister Scarpitti venivano da un buon momento e soprattutto da un atteggiamento diverso. Fatto sta che Avellino ora schizza al sesto posto. Il team della presidente Marinelli resta ottavo, ma oggi giocano l’altra metà delle squadre.

Nel primo tempo i marchigiani hanno sbagliato un paio di volte, i locali invece hanno sfruttato tutte le occasioni, aprendo le marcature con Arillo. Nel secondo tempo il Sandro Abate si scatena. Il gol della bandiera per l’Italservice è siglato da Murilo grazie al portiere di movimento. C’è poco tempo per piangersi addosso. Martedì si torna in campo. Alle 20 al PalaMegabox arriva Ciampino che vuole uscire dalla zona paludosa della classifica.

b.t.