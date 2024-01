Scontro tra due auto: feriti in modo lieve i due conducenti

Ieri pomeriggio, attorno le 15,30 si è verificato un incidente sulla superstrada Cagli-Acqualagna, nel tratto cagliese. A scontrarsi due automobili una guidata da un cittadino di Sassoferrato mentra l’altra da un cittadino di Cantiano, entrambi procedevano da soli. A quanto si apprende la macchina che percorreva in direzione Fano avrebbe invaso la corsia opposta. Nonostante l’impatto le ferite riportate per i due conducenti sono state lievi. Sul posto di carabinieri della caserma di Cagli per i rilievi del caso.

fra. pier.

· VIABILITA’

Proseguono i lavori tra la zona Sasso e Trasanni. Dal 23 scorso opera il cantiere su un lato della carreggiata ed è predisposta la deviazione del traffico, nella sola direzione “Urbino-Pesaro”, lungo via Molino del Sole e proseguendo su via Seghetto. Nella direzione “Pesaro - Urbino”, da Trasanni verso la zona Sasso, rimane il doppio senso di marcia fino all’inizio del cantiere. Un’apposita segnaletica indica il percorso da seguire per tutta la permanenza del cantiere.