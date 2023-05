Scoprire la città del passato con le foto Ammazzalorso

Ristoranti, bar, forni e pizzerie di Porta Sale resteranno aperti per l’intera durata dell’evento, con finger food, spuntini e menu dedicati, accompagnando le degustazioni delle etichette di Calicity. L’associazione “Pesaro Segreta” guiderà i visitatori nello storico negozio di foto Ammazzalorso (in via Castelfidardo 15) che farà scoprire le immagini della vecchia Pesaro proiettate tra una macchina a soffietto e l’altra. Sarà anche l’occasione per visitare un negozio rimasto come la famiglia lo ha lasciato.