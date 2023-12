"Scudo blu" su. Musei e Duomo in caso di guerra

Musei civici e Duomo saranno protetti dallo "scudo blu": in caso di conflitto armato, visto il loro valore culturale saranno oggetto di protezione internazionale. Con l’adesione di Pesaro, garantita dall’approvazione in giunta della delibera illustrata dall’assessore Riccardo Pozzi (foto), in caso di violazione, l’attacco al bene culturale sarà perseguito come crimine di guerra. Da dove nasce tutto ciò? Da Croce Rossa italiana che, in occasione di Bergamo Brescia , capitali della cultura, ha battezzato il progetto “Uno scudo per la cultura“, dedicato alla protezione del patrimonio culturale in caso di conflitti. "Anci e Cri hanno siglato un protocollo a cui aderiamo in qualità di Capitale della cultura – spiega Pozzi –. Per ora abbiamo indicato Palazzo Toschi Mosca contenitore dei Musei civici e il Duomo. Il cerimoniale prevede l’apposizione di un simbolo identificativo".

s.v.r.