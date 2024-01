Scuola infanzia ’Ligi’. Open day e sorprese

SAN LORENZO

Conto alla rovescia per l’Open Day della scuola dell’infanzia ‘Anita Ligi’ di San Lorenzo in Campo (viale Regina Margherita), in programma per sabato dalle 10 alle 12. Per tutte le informazioni preventive alla visita si può contattare il numero 0721.776440 o visitare il sito web dell’istituto comprensivo ‘Binotti’ (al quale le scuole di San Lorenzo in Campo e di Fratte Rosa appartengono) all’indirizzo icbinottipergola.edu.it. All’open day di sabato, della durata di due ore, oltre che i genitori, sono invitati le bimbe e i bimbi ai quali le insegnanti stanno preparando a realizzare delle belle sorprese a livello didattico e ludico.