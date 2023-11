Se il professore è un poeta

Sono ripresi nelle scuole di Saltara e Montemaggiore del Comune di Colli al Metauro gli incontri di avvicinamento alla poesia per i ragazzi delle terze medie tenuti dai poeti fanesi Claudio Pacifici, Stefano Sorcinelli ed Enrico Vergoni. Un progetto triennale, unico in Italia, che ha accompagnato circa 120 ragazzi dalla prima alla terza media e che si concluderà quest’anno con un recital di loro poesie nel teatro di Montemaggiore, nel pomeriggio del 6 dicembre. "Questo microfestival itinerante - spiega il poeta Stefano Sorcinelli - si è concluso proprio quest’anno dopo un triennio di incontri tra gli splendidi borghi di Colli al Metauro, nei quali sono stati invitati a presentare i loro libri una ventina di poeti locali e non solo e che ha visto la partecipazione di poeti conosciuti e apprezzati in ambito nazionale quali Umberto Piersanti, Claudia Fofi e Salvatore Ritrovato". Ed ora Sorcinelli pensa "che questa esperienza possa riprendere nelle scuole di Colli al Metauro e magari che venga replicata in altre scuole d’Italia.