Se l’educazione non è scontata

Cari lettori, penso che il quieto vivere si basi su due concetti fondamentali: l’educazione e il rispetto verso il prossimo. Fondamenti necessari soprattutto per le relazioni che intercorrono tra un individuo e l’altro. Abbiamo appena varcato la soglia del 2024, e presupponendo che il Medioevo sia un’epoca passata da parecchio tempo, anche se qualcuno con le proprie leggi e idee ce ne fa dubitare, in molti dimostrano di non saper stare all’interno della società. Non mi riferisco a nulla di grave, so bene che i problemi della vita e nel mondo sono altri, ma non posso fare a meno di notare quanta maleducazione ci sia in giro.

Ieri pomeriggio, ero con mia madre nella gelateria di una nostra amica. Poco dopo di noi entra una coppia con la figlia che avrà avuto dieci anni. Osservo la bimba avvicinarsi al bancone e, senza neanche guardare negli occhi la gelataia, esclamare: ""Voglio un frappé!"". Immagino che alcuni di voi si staranno chiedendo: "Qual è il problema?". Altri invece hanno capito dove voglio arrivare. L’enorme problema sta nel fatto che la bambina non le ha chiesto ‘per favore’. Il frappé è arrivato nelle mani della ragazzina che non ha neanche ringraziato. La gravità sta soprattutto nell’atteggiamento dei genitori che non hanno seguito la scena, perché impegnati a guardare il cellulare, e non hanno proferito verbo. Io ci sono rimasta male. Sono stata cresciuta con la consapevolezza che ‘l’erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re!’. Mi è stato insegnato che nulla ci è dovuto e che bisogna sempre avere rispetto per tutti senza alcuna distinzione. È fondamentale rispettare il lavoro altrui ed è necessario educare i più piccini con il buon esempio, correggendoli e insegnando loro che a volte, una parola apparentemente semplice, può fare tanta differenza.

Asia D’Arcangelo