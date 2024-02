Seconda Finisce pari tra Piandimeleto e Sasso

L’altra sera in notturna allo Stadio di Macerata Feltria si è giocata la gara valevole come anticipo della sesta giornata del girone di ritorno del Campionato di Seconda categoria (girone A) Piandimeleto- Avis Sassocorvaro. La partita è terminata sul pareggio (1 a 1), Le due squadre con il pareggio salgono entrambe in classifica generale a 30 punti. L’anticipo era stato richiesto dal Piandimeleto in quanto la società ha offerto ai dirigenti, ai giocatori e ai tecnici (70 persone) una vacanza fino a domenica sulle montagne di Dimaro Folgarida nella provincia autonoma di Trento.