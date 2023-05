Sei un nuovo genitore? Nasce uno sportello

Assegni familiari e trattamenti di famiglia, congedi parentali per i genitori lavoratori, maternità e bonus bebè. E’ una giungla in continua evoluzione il quadro normativo in cui devono destreggiarsi i giovani d’oggi per risolvere i loro problemi nella costruzione di una famiglia. Per questo al Paricentro di via Montevecchio, da questa mattina, è attivo un nuovo sportello informativo al quale rivolgersi in caso di necessità, previo appuntamento. Si chiama "Sportello Bonus Genitori" il nuovo servizio che tutela e mette al centro la genitorialità: sarà attivato due volte al mese, il venerdì dalle 9.30 alle 11.30, dalla Cisl Fano. "Siamo molto felici di ospitare una delle attività della Cisl - dice l’assessora alle Pari Opportunità Sara Cucchiarini -. Un servizio che suggella un percorso. Ricordo che l’idea del Paricentro trova le fondamenta nel protocollo con l’Università di Urbino, grazie alla sensibilità della professoressa Fatima Farina: questa sinergia ha portato alla elaborazione di uno studio e di una analisi del piano culturale, dell’assetto organizzativo e all’elaborazione e programmazione di azioni e progetti a cui la Cisl ha portato un contributo decisivo". Per prenotarsi è possibile iscriversi in maniera anonima, oppure telefonando al numero 0721 887385, o accedendo al sito paricentro.it. Si ricorda che l’accesso allo sportello sarà gratuito.