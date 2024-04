Sempre sul podio gli arcieri di Urbino e Fermignano

Quattro podi di squadra e altrettanti a livello individuale al termine del torneo a tappe, seguiti da altri quattro di squadra e tre individuali nella finale per i titoli assoluti. La terza edizione del Campionato invernale Fitast si è chiusa con un’altra scorpacciata di medaglie, 15 in complesso, per le locali squadre di tiro con arco storico e tradizionale, la Compagnia Feltria di Urbino e i Castrum Firmignani.

Lanciata nel 2021 dalla Formazione italiana arcieri storici accanto al classico torneo nazionale estivo, in cui si gareggia in abiti da rievocazione in città e borghi, la competizione invernale si svolge tra fine ottobre e inizio aprile, in zone boschive, ed è strutturata in due fasi: un campionato a tappe, con delle proprie classifiche, e una finale in gara secca, disputata domenica, che assegna i titoli assoluti. Tra le medaglie ottenute da urbinati e fermignanesi ci sono anche quattro ori. Per la prima volta nella propria storia, cominciata 15 anni fa, le Aquile ducali hanno conquistato un titolo a squadre, prevalendo nella categoria Arco tradizionale davanti a Fermignano, vincitrice nel 2023.

Sempre a squadre, per gli arcieri urbinati è arrivato anche l’argento nella categoria Arco storico, mentre a livello individuale sono stati tre i podi: Mario Garbugli è secondo tra i Messere Arco storico, Antonella Di Paoli e Nicola Petricca sono terzi nelle rispettive classifiche di Arco tradizionale. Per Fermignano, a squadre c’è anche il bronzo nell’Arco storico, mentre a livello individuale Elena Garbugli si riprende il primo posto di Arco tradizionale, titolo finora sempre rimasto in mano ai Castrum, tra lei e Michela Boinaga. Oro che Garbugli ha bissato domenica in finale, con Fermignano che si è presa anche il secondo posto nell’Arco storico, sia di squadra, sia individuale, grazie a Michele Torelli, e tra le squadre di Arco tradizionale, di nuovo alle spalle di Urbino. Per le Aquile ducali sono arrivati anche un argento assoluto di Arco tradizionale, di Michelangelo Tombi, e un bronzo nelle squadre di Arco storico.

"Siamo molto contenti e mi fa piacere in particolare l’oro di squadra nell’Arco tradizionale, categoria in cui gareggiamo da più tempo – commenta Marco Marcheggiani, presidente della Compagnia Feltria –. Speriamo di continuare così pure in estate, anche nell’Arco storico. Apprezzo, poi, che quasi tutti i nostri arcieri abbiano partecipato alla finale perché il tiro con l’arco non è solo competizione, ma anche convivialità e stare insieme, e lo si è visto dalla tavolata che abbiamo allestito, dopo la gara, con gli amici di Fermignano e di Todi".

Concorde è Spartaco Giorgiani, dei Castrum Firmignani: "I bei risultati delle due compagnie fanno piacere e la tavolata dimostra l’amicizia e quella sorta di collaborazione che ci sono tra noi. Fermignano ha un gruppo numeroso, che ogni anno si rinnova in parte, anche con arcieri giovani, alcuni dei quali hanno pure partecipato al Palo della rana. Abbiamo tante richieste di adesione e stiamo crescendo di livello: questo ci inorgoglisce".