"Senza stylist dove pensate di andare?"

Sanremo: si parla di canzoni e musica, diatribe e pop ma sopratutto di abiti. È inutile negarlo, c’è anche una mostra dedicata. E allora se un tempo si era curiosi di vedere come e da chi erano vestiti conduttrici, conduttori e cantanti oggi, prima del brand, spunta la figura dello stylist. Lo leggiamo anche nei servizi fotografici dei giornali, ma chi è? Cosa fa? Non è lo stilista ma la persona che studia e cura i look.

La figura nasce negli anni Ottanta e oggi è sempre più cruciale. Ma sapete che in realtà è un mestiere antico? Una persona che consigliava e abbinava le mise più adatte alle situazioni era già presente nelle corti più importanti d’Europa. Come in quella di Francia presso Maria Antonietta.

Si sono aperte martedì le celebrazioni dedicate a Paolo Volponi e allora questa settimana mi sembra più che giusto segnalare uno dei suoi libri? Quale? Il “Sipario Ducale“ (Einaudi) che sto rileggendo.

Sanremo è Sanremo e da quest’anno Sanremo si ama (come recita il nuovo claim). Aggiungerei che Sanremo profuma. Se oltre della musica è la città dei fiori mi sembra naturale, no? Quelli tipici della città sono le rose, i ranuncoli, le camelie e i garofani. Ma anche i narcisi e i tulipani. Che bouquet, in tutti i sensi. Tra l’altro, fun fact, alcune profumerie e siti specializzati hanno organizzato un altro tipo di Fanta Sanremo: quello dei profumi. È proprio vero che il Festival è, per l’Italia, come il Super Bowl americano in termini di empatia, raccolta pubblicitaria e cultura pop. Ma non vorrei dilungarmi come il gambo della calla e troviamo, quindi, un profumo floreale. Si parte con note di frutta acidula e verde come la mela o l’ananas poi nel cuore le note floreali e dei legni come cedro o sandalo, che sfumano fino alla base in cui ci può essere un muschio di quercia.

Francesco Pierucci

