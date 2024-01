Serfilippi baldanzoso: "Con me si vince al primo turno"

"Con me si vince al primo turno". Dal rifiuto della candidatura a sindaco all’adrenalina che precede ’la discesa in campo’: il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi (foto), sta già lavorando ad almeno due liste civiche legate al suo nome anche se il centrodestra non ha ancora ufficializzato la sua candidatura. Decisione, che avrebbero dovuto formalizzare le segreterie provinciali nell’incontro di sabato scorso, e che, invece, è stata rinviata su insistenza di Forza Italia che continua a proporre Stefano Aguzzi. Chi rischia di rimanere fuori è il candidato civico Giuseppe De Leo il quale potrebbe essere ammesso al tavolo locale e provinciale del centrodestra (Fd’I, Lega, Forza Italia, Udc più i Civici Marche) solo dopo la scelta del candidato sindaco Serfilippi. Ipotesi che De Leo non prende neppure in considerazione: o le sue liste saranno chiamate a partecipare all’incontro decisivo sul candidato sindaco o a quel tavolo non si siederanno mai. In attesa dell’evolversi della situazione, De Leo da prosegue la sua campagna elettorale e tenta di ‘agganciare’ l’agitata tifoseria granata proponendo un incontro e offrendosi di affittare una sala da 200 posti per spiegare il progetto del nuovo stadio a Chiaruccia. De Leo ribadisce di avere la disponibilità di imprenditori locali per creare a Chiaruccia stadio da 10mila posti, palasport e hotel.

Anna Marchetti